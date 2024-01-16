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تكنولوجيا وعلوم

دراسة جديدة عن طول الأصابع… وهذه النتائج ستذهلكم!

Lebanon 24
16-01-2024 | 23:00
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كشف علماء مركز أبحاث في كيبيك بكندا، عن طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان الشخص مريضًا نفسيًّا، والأمر كله يكمن في الأيادي والأصابع تحديدًا.

 

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة للميول السيكوباتية.

 

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن المرض النفسي قد يكون متجذرًا بيولوجيًا إذ قامت الدراسة بفحص أيدي 80 مشاركًا، 44 منهم لديهم تشخيصًا سريريًّا، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو كليهما، و36 منهم أصحاء.

 

وفي هذا السياق، أجرى العلماء مسحًا تفصيليًا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يملكون بنصرًا أطول من السبابة لديهم سمات معادية للمجتمع، وحصلوا على الدرجات الأعلى في اختبارات شخصية "Dark Triad".

 

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون "التستوستيرون" و"الإستروجين" التي يتعرض لها الجنين في الرحم، ويؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون إلى انخفاض نسبة الـ" 2D:4D"، بينما يؤدي انخفاضه إلى ارتفاع نسبة الـ" 2D:4D" والمرتبطة بالميول الاضطرابية.

 

وقال "سيرج براند"، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنه كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، كلما بدا أن هذا البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وانخفاض تركيزات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل الولادة.

 

ومع ذلك، أكّد براند أيضًا على أن نسبة الـ" 2D:4D" المنخفضة ليست مؤشرًا مؤكدًا على الاعتلال النفسي.

 

وأظهرت النتائج أيضًا أن الرجال يميلون إلى أن تكون لديهم نسبة الـ"2D:4D" أقل من النساء، بغض النظر عن أي ميول سيكوباتية.

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