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تكنولوجيا وعلوم
آبل تعتزم إطلاق " فيجن برو" خارج أميركا
Lebanon 24
17-01-2024
|
00:29
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تعتزم شركة آبل إطلاق نظارة الواقع المختلط الجديدة " فيجين برو" خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024 الجاري.
ووفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل "مينج تشي كو"، فإن نظارة آبل المنتظرة ستكون متاحة في بعض الأسواق العالمية قبل مؤتمر الشركة الخاص بالمطورين WWDC 2024.
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وتعقد آبل مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها في شهر حزيران من كل عام، مما يعني أن الإطلاق العالمي للنظارة سيبدأ خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.
ومن أهم الأسباب التي تدفع آبل إلى طرح نظارة فيجين برو في بعض الأسواق العالمية قبل مؤتمر المطورين القادم تشجيع المطورين في الدول المختلفة على تطوير تطبيقات خاصة بها، يمكنها العمل في نظام visionOS الجديد.
وتبدأ آبل إتاحة الحجز الأولي لنظارة فيجين برو خلال أيام في الولايات المتحدة، على أن يبدأ إطلاقها مطلع شهر شباط القادم.(البواية العربية للأخبار التقنية)
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