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تكنولوجيا وعلوم

بعد 30 عامًا من العمل.. إيران تطلق 8 سيارات كهربائية

Lebanon 24
17-01-2024 | 02:38
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أعلن وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني، عباس علي آبادي، أنه سيتم ازاحة السّتار عن 8 أنواع من السيارات الكهربائية محلية الصنع قريبا، ليكون نتاج 30 عاما من الجهد العلمي التي عملت عليه مجموعة "مبنا" الصناعية لأكثر من 10 سنوات.
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وأعتبر آبادي أن تقنية السيارات الكهربائية تمت مأسستها في ايران التي تفخر بأنها من رواد هذه الصناعة وأصبحت من الدول المعروفة ومن الطراز الاول بهذا المجال.

ولفت الى أنه سيتم ازاحة الستار عن 8 انواع من السيارات الكهربائية قريبا، إذ إن العديد من المصانع علقت انتاج السيارات التي تعمل بالبنزين.

وأستطرد الوزير علي آبادي أن الحكومة خفضت تعرفة استيراد السيارات الكهربائية للبلاد الى 1 بالمئة.(وكالة أنباء فارس)
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