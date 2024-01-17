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متفرقات

احذروا الذكاء الاصطناعي.. يمكن تدريبه على الكذب!

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:31
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حذرت دراسةٌ جديدةٌ من إمكانية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الكذب على البشر وخداعهم بكل سهولة.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الباحثين في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي اختبروا ما إذا كانت روبوتات الدردشة المتطورة مثل «تشات جي بي تي» يمكن أن تتعلم الكذب من أجل خداع الناس.
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ووجد الفريق أن هذه الروبوتات لا تستطيع تعلم الكذب فحسب، بل من المستحيل إعادة تدريبها بعد ذلك على قول الحقيقة والمعلومات الصحيحة باستخدام تدابير السلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي المتاحة في الوقت الحالي.
وحذر الباحثون من وجود شعور زائف بالأمان تجاه أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعلومات المستمدة منها.

المصدر: الإندبندنت
المصدر: "رصد" لبنان 24

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