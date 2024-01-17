روسيا تعدل على غواصة نووية عبر تزويدها بأسلحة جديدة

أعلن قائد الأسطول الهادئ في الجيش الروسي، الأدميرال فيكتور لينا، أن روسيا تعمل على تحديث غواصات "Antey" النووية التابعة للجيش.

وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية قال الأدميرال: "سيتم تعديل غواصات Antey النووية الروسية المطورة في إطار المشروع 949А، وستجهز هذه الغواصات بمنظومات صاروخية جديدة، كما ستزوّد بمعدات راديوية ومعدات اتصالات وأنظمة خدمة جديدة".

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وأشار الأدميرال إلى أن غواصات "Antey" بعد تحديثها ستكون قادرة على أداء نفس المهام التي تقوم بها غواصات "Yasen" و"Yasen-M" النووية المتعددة الاستخدامات.





