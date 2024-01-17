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روسيا تعدل على غواصة نووية عبر تزويدها بأسلحة جديدة

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:40
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أعلن قائد الأسطول الهادئ في الجيش الروسي، الأدميرال فيكتور لينا، أن روسيا تعمل على تحديث غواصات "Antey" النووية التابعة للجيش.
وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية قال الأدميرال: "سيتم تعديل غواصات Antey النووية الروسية المطورة في إطار المشروع 949А، وستجهز هذه الغواصات بمنظومات صاروخية جديدة، كما ستزوّد بمعدات راديوية ومعدات اتصالات وأنظمة خدمة جديدة".
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وأشار الأدميرال إلى أن غواصات "Antey" بعد تحديثها ستكون قادرة على أداء نفس المهام التي تقوم بها غواصات "Yasen" و"Yasen-M" النووية المتعددة الاستخدامات.


المصدر: روسيا اليوم

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