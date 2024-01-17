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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تكشف حقيقة تباطؤ "يوتيوب"

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:26
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أكدت غوغل أن حالات التباطؤ الأخيرة التي يواجهها الأشخاص عبر موقع يوتيوب ليست مرتبطة بحربها ضدّ أدوات منع الإعلانات.

ويعاني بعض الأشخاص الذين لديهم اشتراك "يوتيوب بريميوم" أيضًا من تباطؤ لأنهم يستخدمون أدوات منع الإعلانات لأغراض أخرى.
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وأكدت غوغل أن أدوات منع الإعلانات ليس لها علاقة بالمشكلة المستمرة دون تقديم أي أسباب حقيقية لتباطؤ الفيديو.

ونفت عملاقة البحث التقارير التي افترضت أنها كثفت جهودها لمنع مستخدمي يوتيوب من استخدام أدوات منع الإعلانات، التي تؤثر بشكل كبير في نموذج المموقع لتحقيق الدخل. (العربية)
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