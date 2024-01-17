18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تكشف حقيقة تباطؤ "يوتيوب"
Lebanon 24
17-01-2024
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت غوغل أن حالات التباطؤ الأخيرة التي يواجهها الأشخاص عبر موقع يوتيوب ليست مرتبطة بحربها ضدّ أدوات منع الإعلانات.
ويعاني بعض الأشخاص الذين لديهم اشتراك "يوتيوب بريميوم" أيضًا من تباطؤ لأنهم يستخدمون أدوات منع الإعلانات لأغراض أخرى.
Advertisement
وأكدت غوغل أن أدوات منع الإعلانات ليس لها علاقة بالمشكلة المستمرة دون تقديم أي أسباب حقيقية لتباطؤ الفيديو.
ونفت عملاقة البحث التقارير التي افترضت أنها كثفت جهودها لمنع مستخدمي يوتيوب من استخدام أدوات منع الإعلانات، التي تؤثر بشكل كبير في نموذج المموقع لتحقيق الدخل. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
03:27 | 2024-01-17
17/01/2024 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
12:22 | 2024-01-16
16/01/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
15:50 | 2024-01-16
16/01/2024 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
01:21 | 2024-01-17
17/01/2024 01:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:25 | 2024-01-17
وكالة الفضاء اليابانية تنتقل إلى المرحلة الختامية من التحضيرات للهبوط على القمر
04:43 | 2024-01-17
سلسة هواتف جديدة من Realme 12 Pro.. إليكم المواصفات
04:40 | 2024-01-17
روسيا تعدل على غواصة نووية عبر تزويدها بأسلحة جديدة
04:31 | 2024-01-17
احذروا الذكاء الاصطناعي.. يمكن تدريبه على الكذب!
03:26 | 2024-01-17
"أوبن اي آي" تتراجع عن قيود الاستخدام الحربي باتفاقية مع البنتاغون
02:38 | 2024-01-17
بعد 30 عامًا من العمل.. إيران تطلق 8 سيارات كهربائية
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 17:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 17:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 17:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24