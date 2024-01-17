غوغل تسرح مئات الموظفين من فريق مبيعات الإعلانات

بعد أيام من تسريح أكثر من ألف موظف من Pixel وNest وFitbit وGoogle Assistant والأقسام الهندسية الأساسية، قررت شركة غوغل إلغاء "مئات الأدوار" في فريق مبيعات الإعلانات التابع لها.

وقالت الشركة فى بيان: "نمر كل عام بعملية صارمة لهيكلة فريقنا لتقديم أفضل خدمة لعملاء الإعلانات لدينا، ونقوم بتعيين العملاء إلى الفرق المتخصصة وقنوات المبيعات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات".

وكجزء من هذا، سيتم إلغاء بضع مئات من الأدوار على مستوى العالم وسيتمكن الموظفون المتأثرون من التقدم لشغل أدوار مفتوحة في الفريق أو فى أى مكان آخر فى جوجل.

ورفض المتحدث مشاركة المعلومات حول العدد الدقيق للموظفين المتأثرين بالتخفيضات أو مكان تواجدهم، وتم نشر هذه الأخبار لأول مرة بواسطة Business Insider، التى حصلت على مذكرة مفادها أن كبير مسؤولي الأعمال في جوجل فيليب شندلر سرح موظفين أمس الثلاثاء.

وتواصل التخفيضات الأخيرة التى أجرتها شركة غوغل اتجاه تسريح العمال فى شركات التكنولوجيا، والتى ألغت آلاف الوظائف في عام 2023، وفى الأسبوعين الأولين من هذا العام، على سبيل المثال، قامت أمازون بخفض مئات العاملين فى خدمة بث ألعاب الفيديو Twitch، وPrime Video، وMGM Studios، ومسموع.

كما قامت Discord وMeta وUnity وDuolingo بتسريح الموظفين في عام 2024.

( اليوم السابع)