"أبل" تتجاوز "سامسونغ" كأفضل صانع للهواتف في العالم

أطاح هاتف آيفون بأجهزة سامسونغ ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم في عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.

وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1 بالمئة من السوق العالمية، بنمو سنوي قدره 3.7 بالمئة، وفقا لأحدث البيانات الأولية من شركة الأبحاث "إنترناشيونال داتا كوربوريشن".

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وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونغ تراجعت بنسبة 13.6 في المئة إلى 226.6 مليون، أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمئة.

واحتلت شركة "شاومي" الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5 بالمئة.

ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان "OPPO" و"Transsion".

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ "IDC" على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من مشغلات آندرويد المنخفضة الجودة مثل "Transsion" و"Xiaomi" في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو "آبل".

وأضافت: "يرجع نجاح أبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمئة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد".