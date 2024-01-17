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تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف آثار أكبر ثوران بركاني في بحر إيجه

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:00
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اكتشف علماء البعثة الدولية IODP Hellenic Arc Volcanic Field آثارا لأكبر ثوران بركاني على الإطلاق في قوس بحر إيجه الجنوبي.

 
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وتشير مجلة Communications Earth & Environment، إلى أن الباحثين وصفوا رواسب صخور الخفاف الهائلة التي اكتشفت حديثا المأخوذة من قاع البحر في سبعة مواقع ساحلية حول جزيرة سانتوريني. ويشير هذا إلى أن الحقل البركاني كريستيانا-سانتوريني-كولومبو، الذي هو عبارة عن سلسلة من 20 بركانا يبلغ طولها 60 كيلومترا، كان أكثر خطورة في الماضي مما كان يعتقد سابقا.

 

وقد حدث ثوران البركان قبل حوالي 520 ألف عام، ما أدى إلى ظهور رواسب صخور طوفة بركانية حجمها أكبر من 90 كيلومترا مكعبا ويصل سمكها إلى 150 مترا.

 
 

 

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