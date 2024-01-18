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تكنولوجيا وعلوم
متجر تطبيقات جديد لنظارة Vision Pro من آبل
Lebanon 24
18-01-2024
|
00:57
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أعلنت آبل عن متجر تطبيقات جديد طورته لنظارة Vision Pro التي ستبدأ بطرحها قريبا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المتجر الجديد لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل المطورين في الولايات المتحدة، والذين حصلوا على Vision Pro لتجريبها.
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وسيحوي متجر التطبيقات الذي يعمل بنظام VisionOS على التطبيقات المخصصة لنظارات Vision Pro، وكذلك التطبيقات المخصصة لأنظمة iOS، والتي يتم عرضها بشكل ثنائي الأبعاد، ما يعني أن تطبيقات متجر آبل الحالية ستكون متاحة لمستخدمي النظارة الذكية الجديدة عند إطلاقها.
وأشار موقع "macrumors"إلى أن الراغبين في الحصول على نظارة آبل الجديدة في الولايات المتحدة يمكنهم إرسال طلبات الشراء إلى مواقع الشركة اعتبارا من 19 كانون الثاني الجاري، وأن النظارة من المفترض أن تتوفر في متاجر آبل اعتبارا من 2 شباط القادم. (روسيا اليوم)
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