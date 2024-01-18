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تكنولوجيا وعلوم

ما الجديد في هاتف سامسونغ "إس 24"؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 04:51
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كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية يوم الأربعاء عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي "إس 24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، وذلك في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأميركية أبل.
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وتفوقت أبل على سامسونغ في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.
 
وتقدم سامسونغ العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "غالاكسي إس 24" ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.
 
ستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق. وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ.
 
توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل. وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.
 
وهناك أيضا خاصة التلخيص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وترجمة التسجيلات الصوتية و"التحرير التوليدي" للصور التي تملأ خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
 
 ستباع سلسلة "غالاكسي إس 24" بدءا من 31 كانون الثاني، وسيبدأ سعر هاتف "غالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية في الولايات المتحدة من 799 دولارا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من999 و"إس 24 ألترا" من 1299. (سكاي نيوز عربية) 
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