19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
مؤلفة فازت بأرقى جائزة أدبية في اليابان.. لكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
18-01-2024
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المؤلفة "ري كودان، الحائزة على أرقى جائزة أدبية في اليابان، أن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" تولى كتابة نحو 5 بالمئة من روايتها ذات المناخ المستقبلي.
واعتبرت أن الذكاء الاصطناعي ساعدها في إظهار قدراتها في مجال التأليف.
Advertisement
وحصلت رواية كودان الأخيرة "طوكيو-تو دوجو-تو" (أي "برج الرحمة في طوكيو")، الأربعاء، على جائزة أكوتاغاوا، إذ رأت لجنة التحكيم أنها "تبلغ درجة من الكمال يصعب معها العثور على أي خلل فيها".
لكن ري كودان (33 عاما) أقرّت خلال احتفال بأنها استخدمت "كل إمكانات الذكاء الاصطناعي لكتابة هذا الكتاب"، موضحة أن "نحو 5 في المئة من الكتاب يتكون من جمل أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي" وأوردتها حرفيا.
المصدر:
سكاي نيوز
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
Lebanon 24
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
14:19 | 2024-01-17
17/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
15:00 | 2024-01-17
17/01/2024 03:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
14:00 | 2024-01-17
17/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت بسبب "حزب الله".. هكذا بات "الدفن" في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجآت بسبب "حزب الله".. هكذا بات "الدفن" في إسرائيل!
12:00 | 2024-01-17
17/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ صور قبل قليل.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ صور قبل قليل.. إليكم ما جرى!
11:12 | 2024-01-17
17/01/2024 11:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:43 | 2024-01-18
تغييرات تشمل بعض خدماتها الهامة... ما جديد غوغل؟
08:00 | 2024-01-18
رغم خطورته.. ChatGPT مفيد في هذه الوظائف الثلاث
04:51 | 2024-01-18
ما الجديد في هاتف سامسونغ "إس 24"؟
03:26 | 2024-01-18
مواصفات Moto G Play الجديد من موتورولا.. إليكم تفاصيلها
00:57 | 2024-01-18
متجر تطبيقات جديد لنظارة Vision Pro من آبل
23:00 | 2024-01-17
اكتشاف آثار أكبر ثوران بركاني في بحر إيجه
فيديو
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
18/01/2024 16:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
18/01/2024 16:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
18/01/2024 16:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24