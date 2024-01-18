مؤلفة فازت بأرقى جائزة أدبية في اليابان.. لكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي

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كشف المؤلفة "ري كودان، الحائزة على أرقى جائزة أدبية في اليابان، أن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" تولى كتابة نحو 5 بالمئة من روايتها ذات المناخ المستقبلي.واعتبرت أن الذكاء الاصطناعي ساعدها في إظهار قدراتها في مجال التأليف.وحصلت رواية كودان الأخيرة "طوكيو-تو دوجو-تو" (أي "برج الرحمة في طوكيو")، الأربعاء، على جائزة أكوتاغاوا، إذ رأت لجنة التحكيم أنها "تبلغ درجة من الكمال يصعب معها العثور على أي خلل فيها".لكن ري كودان (33 عاما) أقرّت خلال احتفال بأنها استخدمت "كل إمكانات الذكاء الاصطناعي لكتابة هذا الكتاب"، موضحة أن "نحو 5 في المئة من الكتاب يتكون من جمل أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي" وأوردتها حرفيا.