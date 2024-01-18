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تكنولوجيا وعلوم

كيفية حفظ موقع على خرائط غوغل .. بشكل دائم

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:40
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تعد خرائط Google أداة لا تقدر بثمن للملاحة اليومية، حيث تقدم طرقًا محددة واتجاهات خطوة بخطوة ومعلومات عن وسائل النقل العام لمساعدة الأشخاص على التجول.

 

بالإضافة إلى وظيفة تحديد الطريق، تتيح لك خرائط Google أيضًا حفظ المواقع لوقت لاحق، إنها ميزة مفيدة لتخطيط الرحلات، أو حفظ مطاعمك المفضلة، أو تنظيم قائمة بأفكار المواعدة الليلية، ما يتيح لك تحديد الأماكن على خريطتك بالإضافة إلى إنشاء قائمة مشروحة يمكنك الرجوع إليها لاحقًا.

 

إليك كيفية حفظ المواقع في خرائط Google..

حفظ مواقع خرائط Google على Android أو iOS

 

الخطوة 1: افتح تطبيق خرائط غوغل.

 

الخطوة 2: ابحث عن الموقع الذي ترغب في حفظه، ثم اضغط عليه لفتح بطاقة المعلومات الخاصة به.

 

يمكنك أيضًا الضغط على علامة الموقع على الخريطة، أو الضغط مع الاستمرار على أي مكان على الخريطة لوضع العلامة الخاصة بك.

 

الخطوة 3: اضغط على زر "حفظ" الموجود على بطاقة المعلومات.

 

إذا لم يكن الزر مرئيًا على الفور، فيمكنك العثور عليه عن طريق تمرير صف الأزرار إلى اليمين.

 

الخطوة 4: حدد قائمة أو قوائم لحفظ الموقع فيها.

 

وبدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على "+ قائمة جديدة" لإنشاء قائمة جديدة بالأماكن التي تريد إضافتها إليها، وستتمكن من تخصيص اسم القائمة ووصفها، بالإضافة إلى اختيار رمز تعبيري لأيقونتها.

 

الخطوة 5: اكتب أى ملاحظات قد ترغب فى تذكرها حول الموقع في مربع النص المحدد.

 

ستتمكن من القيام بذلك للمواقع المحفوظة في جميع قوائم خرائط Google باستثناء "الأماكن المميزة بنجمة".

 

الخطوة 6: اضغط على "تم".

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