ابتكار جهاز محمول لتشخيص وعلاج سرطان الجلد

أصبح بإمكان المرضى الذين يبحثون عن تقييمات لوضع سرطان الجلد الحصول على رعاية فورية من خلال جهاز محمول وجديد يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على أول جهاز محمول من نوعه يساعد الأطباء في تحديد الأنواع الثلاثة الرئيسية لسرطان الجلد: سرطان الجلد، سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية.

وقالت شركة "ديرما سانسور" في ميامي، إن الجهاز متاح الآن لـ 300 ألف طبيب رعاية أولية في الولايات المتحدة، لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إنه سيتم استخدامه مع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

وفي التفاصيل، عند ملامسته الجلد، يصدر الجهاز ضوءًا يلتقط الوحدات الموجية للضوء المنعكسة عن الهياكل الخلوية الموجودة تحت سطح الجلد.

وتقوم الخوارزمية الخاصة به بتقييم البيانات وتقدّم نتيجة تقول "مزيد من التحقق"، ما يعني أن المريض بحاجة إلى تقييم كامل، أو تعرض النتيجة "مراقب" ما يعني أنه لا حاجة لإحالة المريض إلى اختصاصي.

وأوضحت الشركة أن الجهاز لا يحدد بشكل نهائي ما إذا كان السرطان موجودًا أم لا، كما أنه لا يحدد نوع السرطان، ولا يجب الاعتماد على نتائجه كبديل عن معاينة الطبيب.

( lbc)