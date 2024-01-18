خبراء يحذرون من المنتجات المتاحة للبيع على "سوق فيسبوك"

حذّرت مجموعة من الخبراء من أن أكثر من ثلث الإعلانات الموجودة على «سوق فيسبوك Facebook Marketplace» يمكن أن تكون عمليات احتيال، مشيرة إلى أن إجمالي الخسائر الناتجة عن هذه العمليات في المملكة المتحدة بلغت نحو 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

ويتيح «سوق فيسبوك» للأشخاص شراء وبيع العناصر الجديدة والمستعملة مثل السيارات والساعات والألعاب والملابس والأجهزة الإلكترونية والأحذية وحقائب اليد.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد أجرى فريق مكافحة الاحتيال، التابع لبنك «تي إس بي» في بريطانيا، دراسة لبحث مدى مصداقية الإعلانات الخاصة بهذه المنتجات على "سوق فيسبوك".

وتواصل الفريق مع 100 بائع لتحديد ما إذا كانت العناصر معروضة للبيع حقاً أم أنها مجرد عمليات احتيال. ووجد الفريق أن 34 في المائة من الحالات كانت إعلانات احتيالية. وشمل ذلك توجيه خبراء البنك، الذين اعتقد الباعة أنهم مشترون، إلى مواقع مزيفة على الإنترنت. كما رفض البعض السماح بمشاهدة صور للمنتجات على الحقيقة قبل تلقي رسوم مسبقة.

واكتشف فريق الدراسة أيضاً عرض بعض المنتجات المقلدة للبيع على أنها أصلية وجديدة بسعر أقل من سعر السوق لجذب المشترين.

وقال مات هيبورن، المتحدث باسم فريق مكافحة الاحتيال في بنك «تي إس بي»، إن أكثر من ثلث الإعلانات الموجودة على «سوق فيسبوك Facebook Marketplace» يمكن أن تكون عمليات احتيال.

ولفت إلى أن النتائج أظهرت أيضاً أن المشترين في المملكة المتحدة خسروا ما يزيد قليلاً عن 160 ألف جنيه إسترليني يومياً بعد إجراء عمليات شراء على «سوق فيسبوك» في عام 2023، أي نحو 60 مليون جنيه إسترليني في السنة. وأضاف: «يجب على مواقع التواصل الاجتماعي أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وتزيل إعلانات الاحتيال من منصاتها».

من جهته، قال متحدث باسم شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، لـ«سكاي نيوز»: «نحن نشجع مستخدمينا على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على الفور حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسنواصل تزويد العملاء بالمعرفة اللازمة للتعامل بشكل آمن وتجنب الاحتيال في (سوق فيسبوك)».