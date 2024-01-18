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تكنولوجيا وعلوم
فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة جزء من روايتها!
Lebanon 24
18-01-2024
|
23:00
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أقرّت الكاتبة اليابانية ري كودان، الفائزة بأرفع جائزة أدبية في البلاد، بكتابة برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" نحو 5% من روايتها الحاصلة على جائزة أكوتاغاوا.
ومنحت جائزة أكوتاغاوا لرواية "طوكيو-تو دوجو-تو"، حيث وصفتها لجنة التحكيم بأنها تتمتع بدرجة من الكمال صعب العثور على خلل فيها.
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واشارت ري كودان إلى أن "شات جي بي تي" ساعدها في إبراز مهاراتها الأدبية. وقالت إنها استخدمت "كل إمكانات الذكاء الاصطناعي" في الكتابة، لافتة إلى أن حوالى 5% من النص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
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