Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة جزء من روايتها!

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1154195-638412173224926857.jpeg
Doc-P-1154195-638412173224926857.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرّت الكاتبة اليابانية ري كودان، الفائزة بأرفع جائزة أدبية في البلاد، بكتابة برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" نحو 5% من روايتها الحاصلة على جائزة أكوتاغاوا.

ومنحت جائزة أكوتاغاوا لرواية "طوكيو-تو دوجو-تو"، حيث وصفتها لجنة التحكيم بأنها تتمتع بدرجة من الكمال صعب العثور على خلل فيها.
Advertisement


واشارت ري كودان إلى أن "شات جي بي تي" ساعدها في إبراز مهاراتها الأدبية. وقالت إنها استخدمت "كل إمكانات الذكاء الاصطناعي" في الكتابة، لافتة إلى أن حوالى 5% من النص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:33 | 2024-01-19
23:51 | 2024-01-18
23:00 | 2024-01-18
16:00 | 2024-01-18
15:40 | 2024-01-18
12:40 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24