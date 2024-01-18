فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة جزء من روايتها!

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أقرّت الكاتبة اليابانية ري كودان، الفائزة بأرفع جائزة أدبية في البلاد، بكتابة برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" نحو 5% من روايتها الحاصلة على جائزة أكوتاغاوا.ومنحت جائزة أكوتاغاوا لرواية "طوكيو-تو دوجو-تو"، حيث وصفتها لجنة التحكيم بأنها تتمتع بدرجة من الكمال صعب العثور على خلل فيها.واشارت ري كودان إلى أن "شات جي بي تي" ساعدها في إبراز مهاراتها الأدبية. وقالت إنها استخدمت "كل إمكانات الذكاء الاصطناعي" في الكتابة، لافتة إلى أن حوالى 5% من النص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.