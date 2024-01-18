15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دراسة تؤكّد.. قدرة الدماغ على التعلم تفوق قدرة الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
18-01-2024
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
على ما يبدو، فإن الذكاء الإصطناعي، وعلى الرغم من إمكانياته، لن يكون قادرًا على مُجابهة قدرة الإنسان بالتعلم، إذ تشير دراسة حديثة من جامعة أكسفورد إلى أن الدماغ البشري يعتمد على عمليات تعلم واكتساب معرفي مختلفة جذريا وأكثر كفاءة مقارنة بأنظمة وآليات الذكاء الاصطناعي الحالية.
Advertisement
وتستخدم معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة عملية تسمى الانتشار العكسي (المُرتد)، وهي إحدى طرق تعليم الشبكات العصبونية الاصطناعية بالانتشار العكسي للاتجاه الأصلي لقدوم المعلومات، وتتضمن العملية بذلك ضبط الأوزان والروابط بين الخلايا العصبية عند وقوع أي خطأ، وبالتالي ضبط عملية اتخاذ القرار حتى الحصول على الإجابة الصحيحة، على عكس الدماغ البشري القادر على التعلّم من الرؤية الأولى.
وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "دراسة النشاط العصبي قبل التشكل كأساس للتعلم بعيدا عن خوارزمية الانتشار العكسي"، إلى أنّ الدماغ البشري يتفوق على الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة؛ فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على البشر في مهام محددة، فإنه يتطلب مئات أو آلاف عمليات التدريب للتعلم، على عكس البشر الذين يمكنهم التعلم من تجربة واحدة بغض النظر عن المخزون المعرفي الموجود.
ويقترح الباحثون طريقة تعلم بديلة تسمى "التكوين المستقبلي"، إذ عوضا عن تعديل الروابط العصبية، يتغير نشاط الخلايا العصبية للتنبؤ بالنتائج بشكل أفضل، ثم تُجرى التعديلات على "الأوزان" والروابط لتتناسب مع النمط الجديد.
وقد أظهرت عمليات المحاكاة الحاسوبية أن النماذج التي تستخدم تقنية التكوين المستقبلي يمكن أن تتعلم بكفاءة أكبر من الشبكات العصبية التقليدية للذكاء الاصطناعي، خاصة بالنسبة للمهام ذات الصلة بالكائنات الحيّة.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت بملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل هل غيّرت ديانتها؟
Lebanon 24
أطلت بملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل هل غيّرت ديانتها؟
03:34 | 2024-01-18
18/01/2024 03:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
15:00 | 2024-01-18
18/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني
Lebanon 24
أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني
03:05 | 2024-01-18
18/01/2024 03:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
07:46 | 2024-01-18
18/01/2024 07:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
15:58 | 2024-01-18
18/01/2024 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:33 | 2024-01-19
فريق عالمي يكشف مصدر بحري جديد لانبعاثات الكربون في الغلاف الجوي
23:00 | 2024-01-18
فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة جزء من روايتها!
23:00 | 2024-01-18
خبراء يحذرون من المنتجات المتاحة للبيع على "سوق فيسبوك"
16:00 | 2024-01-18
هشاشة مثيرة للقلق للأنظمة المالية.. والهجمات السيبرانية تتزايد
15:40 | 2024-01-18
ابتكار جهاز محمول لتشخيص وعلاج سرطان الجلد
12:40 | 2024-01-18
كيفية حفظ موقع على خرائط غوغل .. بشكل دائم
فيديو
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
19/01/2024 08:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
19/01/2024 08:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
19/01/2024 08:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24