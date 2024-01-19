فريق عالمي يكشف مصدر بحري جديد لانبعاثات الكربون في الغلاف الجوي

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كشف العلماء في دراسة أن الصيد بشباك الجر في القاع هو مصدر غير معروف سابقًا لانبعاثات الكربون في الغلاف الجوي.وبينما يسعى العالم جاهداً لخفض الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات وغيرها من المصادر، وجدت الدراسة أن الصيد بشباك الجر في القاع – وهو سحب شبكة صيد ثقيلة عبر قاع المحيط وإعادة تعليق بعض الكربون في رواسب قاع البحر – يشكل عاملاً مهماً، مصدر التلوث الكربوني في الغلاف الجوي.وكانت دراسة سابقة قد وجدت أن جزءا من الكربون الرواسب المضطرب يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون تحت الماء.وتوصلت الدراسة إلى أن 55% إلى 60% من ثاني أكسيد الكربون الناتج تحت الماء عن طريق الصيد بشباك الجر في القاع سيصل إلى الغلاف الجوي في غضون تسع سنوات.وتشير التقديرات إلى أن كمية الكربون المنبعثة من الصيد بشباك الجر في الغلاف الجوي كل عام تضاعف الانبعاثات السنوية الناتجة عن احتراق الوقود لأسطول الصيد العالمي بأكمله – حوالي 4 ملايين سفينة.