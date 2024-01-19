مهمة "أكسيوم ميشن 3" تنتطلق نحو الفضاء: المستقبل في السماء

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قال رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، ليلة الخميس/الجمعة، "المستقبل في السماء"، في أول كلماته من الكبسولة "دراغون"، التي تقله مع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو محطة الفضاء الدولية.وأوضح غزر أوجي، في كلماته الأولى، أنه يود أن يبدأ هذه اللحظة التي صعد فيها أول تركي إلى الفضاء، ضمن أول مهمة فضائية مأهولة لتركيا، بكلمات لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.وقال "الكلمات العبقرية لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهوريتنا: المستقبل في السماء".وأشار غزر أوجي، إلى أن ما عاشه منذ لحظات العد العكسي كانت رائعة للغاية، إذ كان يحلم بهذا لفترة طويلة.واستذكر كل من قدموا إسهامات كبيرة لتركيا، وضحوا بحياتهم من أجل ذلك.وشكر رائد الفضاء التركي كل من ساهم في تحقيق هذه المهمة.وأُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.وجرت عملية الإطلاق من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.(الأناضول)