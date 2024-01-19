OpenAI تجلب ChatGPT إلى طلاب الجامعات

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أعلنت OpenAI شراكتها الأولى مع مؤسسة للتعليم العالي، إذ تتمتع جامعة ولاية أريزونا بدءًا من شهر فبراير بإمكانية الوصول الكامل إلى ChatGPT Enterprise وتخطط لاستخدامه في الدورات الدراسية والدروس الخصوصية والبحث والمزيد.وكانت الشراكة قيد التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل، عندما زار ليف جونيك، كبير مسؤولي المعلومات في جامعة ولاية أريزونا، المقر الرئيسي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أول مرة.وسبق هذه الزيارة الاستخدام المبكر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة لروبوت الدردشة ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.ويتضمن اشتراك ChatGPT Enterprise، الذي ظهر أول مرة في شهر أغسطس، الوصول إلى GPT-4 دون حدود للاستخدام، مع أداء سريع بمقدار مرتين مقارنةً بالإصدارات السابقة وأرصدة واجهة برمجة التطبيقات.وتخطط جامعة ولاية أريزونا من خلال الشراكة مع OpenAI لبناء مدرس ذكاء اصطناعي مخصص للطلاب من أجل دورات محددة ومواضيع الدراسة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)