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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تتيح الذكاء الاصطناعي مجانًا في غالاكسي S24 حتى نهاية 2025
Lebanon 24
19-01-2024
|
04:31
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أعلنت شركة سامسونغ أن مزايا الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها في هواتف غالاكسي S24 الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين مجانًا حتى نهاية عام 2025 المقبل.
وكانت الشركة قد قدمت العديد من المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في هواتفها الرائدة الجديدة، إلا أنها لم تذكر شيئًا خلال حدث الإعلان الرسمي حيال توفر تلك المزايا لمدة زمنية محدودة.
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وأشارت الشركة الكورية في حاشية بيانها الصحفي المنشور عبر موقعها الرسمي في أستراليا إلى أنها ستوفر مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مجانًا حتى نهاية عام 2025 في الأجهزة المدعومة، علمًا بأن الشركة لم تذكر ذلك في بياناتها الصحفية الموجهة إلى الدول الأخرى.
ويرجح أن سامسونغ قد قررت إخفاء خططها بشأن إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، لتجنب إثارة أي بلبلة أو التأثير سلبًا في قرارات العملاء الذين ينوون شراء هواتفها الجديدة.
وتتيح سامسونغ حاليًا هواتف جالاكسي S24 الجديدة للحجز الأولي، وقد اتخذت بعض الخطوات لحث العملاء على الشراء، ومنها إتاحة ضعف السعة التخزينية بسعر السعة الأساسية، ومنح المشترين بعض الملحقات المجانية كالسماعات اللاسلكية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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