بريطانيا تعلن عن نجاح اختبار سلاح ليزر للأهداف الجوية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة نجاح اختبار سلاح ليزري بعيد المدى مضاد للأهداف الجوية أجري في إسكتلندا.



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وأكدت أن نظام سلاح الطاقة الموجه بالليزر DragonFire (LDEW) حقق أول إطلاق عالي الطاقة لسلاح ليزر في المملكة المتحدة ضد أهداف جوية بعيدة المدى. وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن تكنولوجيا الليزر التي تم استخدامها بنجاح ضد أهداف جوية في منطقة هبريدس التابعة لوزارة الدفاع، يمكن أن "تعزز عمليات القوات المسلحة البريطانية بدقة أكبر مع تقليل الاعتماد على الذخيرة عالية التكلفة".وأكدت أن نظام سلاح الطاقة الموجه بالليزر DragonFire (LDEW) حقق أول إطلاق عالي الطاقة لسلاح ليزر في المملكة المتحدة ضد أهداف جوية بعيدة المدى.

في المقابل، حافظت على سرية المدى الذي يمكن أن يصل إليه سلاح DragonFire لكنه "سلاح على خط البصر ويمكنه التعامل مع أي هدف مرئي" حسبما قالت.

وقال وزير الدفاع غرانت تشاب إن "هذا النوع من الأسلحة المتطورة يتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في ساحة المعركة من خلال تقليل الاعتماد على الذخيرة باهظة الثمن، مع تقليل مخاطر الأضرار الجانبية أيضاً".







