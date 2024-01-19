منصة إكس توسع مكالمات الصوت والفيديو لمستخدمي أندرويد

تقوم منصة X (المعروف سابقًا باسم Twitter) الآن بطرح إمكانات الاتصال الصوتي والمرئي لمستخدمي أندرويد بعد إطلاق الميزة لنظام التشغيل iOS فى تشرين الأول الماضى.

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وقد يحتاج المستخدمون إلى تحديث التطبيق لرؤية الميزة، وفقًا لمطور X Enrique Barragan، الذى يقول أيضًا إنه يمكن لأى مستخدم تلقى المكالمات، ولكن يمكن لمشتركى X Premium فقط إجراءها.

من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الطرح للوصول إلى جميع مستخدمى أندرويد، بحسب موقع The Verge، وتبدأ اشتراكات X Premium بسعر 3 دولارات شهريًا للطبقة "الأساسية"، ولكن ليس من الواضح من مركز مساعدة X ما هو المستوى الذى يتم قفل ميزة مكالمات الفيديو والصوت الصادرة فيه.

ويمكن للمستخدمين على نظامى التشغيل iOS وAndroid تمكين الميزة أو تعطيلها من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > الرسائل المباشرة > تمكين مكالمات الصوت والفيديو.

وإذا تم تمكينه، فيمكن للمستخدمين أيضًا إدارة المستخدمين الذين يمكنهم الاتصال بهم، مع توفر القيود التي تحد من تلقي المكالمات للأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بهم، أو المستخدمين الذين يتابعونهم، أو فقط أولئك الذين لديهم علامات تحديد زرقاء.

( اليوم السابع)