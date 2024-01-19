آبل مستعدة لإتاحة خدمات دفع منافسة على أجهزتها في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن شركة "آبل" مستعدة للموافقة على أنظمة منافسة لخدمة الدفع "آبل باي" التابعة لها في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنها ستقوّم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأميركية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها.

وقالت المفوضية في بيان "من أجل تبديد مخاوف المفوضية بشأن المنافسة"، اقترحت شركة آبل منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة آيفون الخاصة بها إلى وظيفة "ان اف سي" التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر.

ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين "آبل باي" Apple Pay وخدمات أخرى.

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سيكون هذا الالتزام سارياً لمدة عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين). وسيطال ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل "آي او اس" iOS الذين لديهم أجهزة "آبل" في هذه البلدان.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الالتزامات التي قدمتها آبل في غضون شهر واحد.

( سكاي نيوز)