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تكنولوجيا وعلوم

رغم النجاح بالهبوط على القمر.. مسبار "سليم" الياباني يُعاني بإمدادات الطاقة

Lebanon 24
20-01-2024 | 02:02
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قالت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إن اليابان نجحت في إنزال مسبار يعمل بتكنولوجيا متقدمة على القمر كما كان مقررا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلا أن مركبة الفضاء تعاني من مشكلات في إمداد الطاقة.
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وقالت (جاكسا) في بيان إن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر "هبطت بنجاح على سطح القمر" يوم السبت. وأوضحت الوكالة إنه تم الاتصال بالمركبة في أعقاب الهبوط، "إلا أن الألواح الشمسية لا تولد الطاقة حاليا" مضيفة أنها تعطي الأولوية حاليا لتلقي البيانات من المسبار. وقالت (جاكسا) في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن تستمر بطارية المسبار لساعات قليلة وإنها تتوقع أن تعرف المزيد مع تحليل المزيد من البيانات.
 
المصدر: د ب أ
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