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تكنولوجيا وعلوم

بعد رحلة فاشلة.. أميركا تنهي مهمة "مكوك" أميركي توجّه إلى القمر

Lebanon 24
20-01-2024 | 02:40
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أفادت شركة التصنيع «أستروبوتيك» أن المركبة الفضائية الأميركية "بيريغرين" أنهت عملها بعد رحلة فاشلة إلى القمر بسبب عطل طارئ.
 
ونشرت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه: "كما هو متوقع، فقدت شركة (Astrobotic) الاتصال مع المركبة الفضائية (Peregrine) عند الساعة 3:50 مساءً بالتوقيت الشرقي".
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ولفتت إلى أن المركبة دخلت الغلاف الجوي فوق مياه المحيط الهادئ عند الساعة 16:04 ومع ذلك، لا تزال الشركة تنتظر تأكيدًا من الحكومة.
 
وانطلق مسبار «Peregrine» من الأرض في 8 كانون الثاني على متن مركبة الإطلاق "Vulcan"، وكان من المقرر أن يهبط المسبار على سطح القمر في 23 شباط، ويحمل على متنه خمس مركبات علمية تابعة لوكالة "ناسا" الأميركية، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث والحمولات الرمزية الأخرى بينها من بينها صور للرماد والحمض النووي، التي تم تسليمها على الرغم من اعتراضات الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة على خطوة الشركة.
 
وأصبحت مشكلات المسبار معروفة بعد ساعات قليلة من إطلاقه، حيث أبلغت شركة "أستروبوتيك"، التي بنته بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، عن مشكلات في نظام دفع المركبة الفضائية وتسرب الوقود لاحقًا، وبسبب حالة طارئة، تم إلغاء هبوط المسبار على القمر، وبعد أسبوع من رحلته، قررت الشركة إنهاء المهمة.(الراي)
المصدر: الراي
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