مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من غوغل لتسهيل البحث عبر الإنترنت





ولتحقيق هذا الهدف، قدمت غوغل ميزتين جديدتين، هما: Circle to Search، والبحث المتعدد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. فما هي خصائصهما؟

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1- Circle to Search: تختبر غوغل، ضمن خطة التطور، كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل عمليات البحث أسهل وأسرع من قبل، إذ تهدف الشركة إلى جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا للجميع.ولتحقيق هذا الهدف، قدمت غوغل ميزتين جديدتين، هما: Circle to Search، والبحث المتعدد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.



كشفت غوغل قبل يومين النقاب عن Circle to Search، وهي ميزة جديدة للبحث عن أي شيء يظهر في شاشة هاتف أندرويد دون الحاجة إلى استخدام تطبيق غوغل أو متصفح الويب.



وكل ما عليك فعله هو تحديد الصورة أو النص أو مقطع الفيديو بأي طريقة تفضلها كأن ترسم دائرة حول العنصر الذي تود البحث عنه، أو الخربشة فوقه، ثم سيبدأ محرك البحث من غوغل بالبحث عن المعلومات الخاصة بالعنصر.

على سبيل المثال: في أثناء تصفح تطبيق فيسبوك شاهدت صورة لمنتج غريب لا تعرف استخداماته، يمكنك بسهولة رسم دائرة حوله وستظهر لك معلومات عنه.





2- البحث المتعدد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي:



في عام 2022، أضافت غوجل البحث المتعدد (Multisearch) إلى عدسة غوجل (Google Lens) كطريقة جديدة للبحث، تشمل البحث باستخدام الصور والنصوص معًا، على سبيل المثال: يمكنك البحث عن صورة لأحذية رياضية حمراء وإضافة كلمة (أزرق) للعثور على أحذية مشابهة لها باللون الأزرق بدلًا من اللون الأحمر. ولكن الآن، أصبحت هذه الطريقة أكثر تطورًا من قبل بعد دعمها بالذكاء الاصطناعي التوليدي.



فعندما تستخدم الكاميرا أو تحمّل صورة أو لقطة شاشة في تطبيق غوغل ، ثم تطرح سؤالًا، ستُظهر تقنية البحث المتعدد نتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا يسمح لك بطرح أسئلة أكثر تعقيدًا حول الصورة، والعثور على المزيد من المعلومات وفهمها بسرعة.



على سبيل المثال: تخيل أنك في سوق وصادفت لعبة غير مألوفة، ولا توجد تعليمات حول كيفية لعبها أو تركيبها، سيتبادر إلى ذهنك فورًا بعض الأسئلة، مثل: ما هذه اللعبة وكيف يمكن اللعب بها؟ في هذا الحال يمكن أن تساعدك تقنية البحث المتعدد المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وما عليك سوى التقاط صورة للّعبة في تطبيق غوغل ، ثم إضافة سؤالك: كيف ألعب بهذه اللعبة؟ وسيجمع لك محرك البحث غوغل المعلومات من جميع مواقع الويب التي تحتوي على معلومات عن هذه اللعبة.



وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة اسم اللعبة وكيفية اللعب بها في فقرة قصيرة وموجزة، ثم يمكنك البحث عن المزيد من التفاصيل حول المعلومات التي حصلت عليها من الروابط المدرجة في الفقرة.



ستكون هذه التقنية متاحة خلال الأسبوع القادم في تطبيق غوغل عند استخدام عدسة غوغل للبحث، وستكون متاحة لمُستخدمي أندرويد وآيفون.(البوابة العربية للأخبار التقنية)