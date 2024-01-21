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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة رائعة من "واتسآب".. ما هي؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 00:00
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يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتسآب على إطلاق ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً مع الحفاظ على الخصوصية، وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.

وبعد الإعلان عن ميزة السماح للمستخدمين بمشاركة ملفات بحجم 2 غيغابايت، يستكشف تطبيق واتسآب الآن وظائف إضافية مصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة وبطريقة آمنة.
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ومن خلال الإصدار التجريبي الأخير من واتس آب لنظام آندرويد 2.24.2.20، اكتشف المتابعون أن واتسآب يعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً من الهاتف، مع بقاء رقم الهاتف الموصول بتطبيق واتساب مخفياً دائماً لجهات الاتصال غير المسجلة على الهاتف، مما يضمن الخصوصية والأمان في كل عملية تبادل.
 
 
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