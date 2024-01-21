ميزة جديدة رائعة من "واتسآب".. ما هي؟

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وبعد الإعلان عن ميزة السماح للمستخدمين بمشاركة ملفات بحجم 2 غيغابايت، يستكشف تطبيق واتسآب الآن وظائف إضافية مصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة وبطريقة آمنة.ومن خلال الإصدار التجريبي الأخير من واتس آب لنظام آندرويد 2.24.2.20، اكتشف المتابعون أن واتسآب يعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً من الهاتف، مع بقاء رقم الهاتف الموصول بتطبيق واتساب مخفياً دائماً لجهات الاتصال غير المسجلة على الهاتف، مما يضمن الخصوصية والأمان في كل عملية تبادل.