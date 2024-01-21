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تكنولوجيا وعلوم

تشبه "بوكيمون".. لعبة تحقق مليون تنزيل في 8 ساعات!

Lebanon 24
21-01-2024 | 02:00
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ذكرت مواقع متخصصة بألعاب الفيديو أنه تم تنزيل أكثر من مليون نسخة من لعبة Palworld القتالية خلال 8 ساعات فقط.

واشتهرت هذه اللعبة في منتديات ألعاب الفيديو لكون أن فكرتها قائمة على شخصيات تشبه ألعاب البوكيمون ولكنها مزودة بالأسلحة الفتاكة.
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وتسبب النجاح الفائق في نسبة المبيعات من Palworld إلى انهيار خوادم اللعبة، مع تأكيد مطوري اللعبة "العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وجعل العدد الهائل من التنزيلات واللاعبين المتزامنين (530 ألف لاعب) من هذه اللعب على رأس قائمة أكبر ألعاب منصة Steam لهذا العام حتى الآن.

ويمكن الحصول على الإصدار المبكر من Palworld مقابل 27 دولاراً، قبل أن يعود السعر إلى 30 دولاراً مع الإصدار الكامل الرسمي، بحسب موقع إن غادجيت.
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