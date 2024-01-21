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تكنولوجيا وعلوم

ميزات أساسية في ساعة "غوغل بيكسل".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
21-01-2024 | 05:00
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في العام الماضي، كشفت شركة غوغل عن ساعة "بيكسل 2"، إحدى أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وفي ما يلي بعض أفضل الميزات الموجودة في الساعة الجديدة بحسب موقع "أندرويد بوليس" الإلكتروني: 
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استخدام مساعد غوغل

يعينك مساعد غوغل في إنجاز المهام اليومية، سواء كنت تريد منه الإجابة على سؤال، أو إرسال رسالة نصية، أو تشغيل الضوء الذكي، ومع ساعة بيكسل، سيكون مساعد غوغل معك في كل مكان.

يمكنك تنشيط مساعد غوغل على ساعة بيكسل عن طريق الضغط لفترة طويلة على الزر الثاني الموجود على جانب ساعتك واستدعاء الأوامر المتقدمة.


استخدم ميزة النقر للدفع على ساعتك

يمكن استخدام ساعة بيكسل الذكية للدفع لأي مشتريات باستخدام ميزة النقر للدفع.

بعد إعداد محفظة غوغل على ساعة بيكسل، يمكنك النقر على ساعتك لإجراء الدفع بكل سهولة.


استخدم خرائط غوغل على ساعتك

يعد الحصول على الاتجاهات أمراً مهماً، ولكن استخدام هاتفك في عملية الإرشاد قد يكون أمراً مشتتاً للانتباه. لذا، فإن استخدام ساعة بيكسل في الحصول على الاتجاهات واستخدام خرائط غوغل يمنحك المزيد من المرونة سواء كنت على دراجتك أو في سيارتك أو كنت تمشي على قدميك.

يمكنك بدء الحصول على الاتجاهات من التطبيق أو باستخدام مساعد غوغل. 

استخدم ساعة بيكسل للتحكم بمنزلك الذكي

تعمل غوغل على إنشاء نظام بيئي كبير للمنزل الذكي، يشمل أجهزة تنظيم الحرارة والكاميرات وأجراس الأبواب، والتي يمكن التحكم بها باستخدام تطبيق غوغل هوم أو مساعد غوغل. كذلك، يتوافق النظام البيئي للمنزل الذكي الخاص بالشركة أيضاً مع العديد من منتجات الطرف الثالث، مثل المصابيح الذكية والأقفال الذكية.

وستتيح لك ساعة بيكسل، التحكم في جميع هذه الأجهزة بشكل سهل.
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