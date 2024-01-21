ما الفرق بين هاتفي Galaxy S24 الجديد وiPhone 15؟

كشفت سامسونغ قبل ثلاثة أيام عن سلسلة هواتفها الجديدة التي تتضمن: هاتف Galaxy S24 وS24 Plus و S24 Ultra في حدث Galaxy Unpacked 2024، بالإضافة إلى الكشف عن المساعد الذكي (Galaxy AI) الذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لهواتف سامسونغ الجديدة.

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هاتف Galaxy S24 هو الأصغر في سلسلة غالاكسي إس 24، ويُعدّ خيارًا ملائمًا لمحبي الهواتف الصغيرة الحجم التي تتمتع بمزايا قوية وتعمل بنظام أندرويد.

من ناحية أخرى، يتنافس iPhone 15 مع هاتف سامسونغ الجديد، فهو الهاتف الأصغر في سلسلة هواتف آيفون 15 الأحدث من آبل، ويُعدّ خيارًا مُناسبًا لمُحبي الهواتف الصغيرة الحجم أيضًا.

إذا كنت تُفضّل نظام تشغيل محددًا، فسيكون من السهل اختيار أحدهما، أما إذا كان نظام التشغيل غير مهم لك، فستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 في اختيار الهاتف المناسب لك.

التصميم

يمتاز هاتفا Galaxy S24 وiPhone 15 بالحجم الصغير والتصميم الأنيق، لكن لكل واحد تصميم مختلف تمامًا عن تصميم الهاتف الآخر؛ إذ يأتي هاتف سامسونغ Galaxy S24 بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق Galaxy S23 ويتضمن إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وتظهر الكاميرات الخلفية مرتبة بنحو رأسي ويحيط بكل عدسة إطار بارز منفصل عن إطار العدسة الأخرى.

أما هاتف آيفون 15 فيأتي بتصميم مشابه للطراز السابق iPhone 14، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والطبقة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning-made glass)، والطبقة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

يأتي هاتفا آيفون 15 وغالاكسي إس24 بأبعاد متقاربة، ووزنهما متقارب أيضًا، لكن Phone 15 أكبر وأثقل قليلًا من Galaxy S24؛ إذ يبلغ سُمك هاتف سامسونغ 7.8 ملم، ويبلغ طوله 147 ملم، ويزن 167 جرامًا، أما هاتف آيفون 15 فيبلغ سُمكه 7.8 ملم أيضًا، ويبلغ طوله 147.6 ملم، ويزن 171 جرامًا.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف سامسونغ بسبعة ألوان، هي: الأسود (Onyx Black)، والرمادي (Marble Grey)، والبنفسجي (Cobalt Violet)، والأصفر (Amber Yellow)، والألوان الثلاثة الأخرى حصرية في متجر سامسونغ الإلكتروني، وهي: البرتقالي (Sandstone Orange)، والأزرق (Sapphire Blue)، والأخضر (Jade Green). أما هاتف iPhone 15، فيتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

الشاشة

عند مقارنة Galaxy S24 بهاتف iPhone 15 ستلاحظ مجموعة من الفروق البارزة فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، وهي: درجة السطوع، ومعدل التحديث، ودعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on).

إذ يضم هاتف Galaxy S24 شاشة تمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، أما شاشة هاتف آيفون 15 فتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، ولا تدعم خاصية التشغيل الدائم.

كلا الهاتفين يأتيان مع شاشات بأحجام متقاربة؛ إذ يبلغ مقاس شاشة هاتف سامسونغ 6.2 بوصات، أما شاشة هاتف آيفون 15 فيبلغ مقاسها 6.1 بوصات.

المعالج والأداء

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج آبل A16 Bionic الذي يعمل به هاتفا iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وهو معالج سداسي النوى، ومصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بقوة الأداء والكفاءة والسرعة في معالجة المهام المختلفة.



أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف سامسونج Galaxy S24 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3)، الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل الإصدار العالمي بمعالج سامسونغ (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر.

كلا المعالجين يتمتعان بالقوة والكفاءة، لكن معالج كوالكوم أفضل قليلًا من معالج سامسونغ، ومع ذلك يتفوق معالج آبل A16 Bionic قليلًا على معالج كوالكوم ومعالج سامسونغ.

يُعدّ هاتفا Galaxy S24 و iPhone 15 من الهواتف القوية التي تتمتع بالسرعة والقدرة على أداء المهام المختلفة بسلاسة دون مواجهة أي مشكلات، وتمتاز هواتف سامسونغ الجديدة ومنها هاتف غالاكسي إس24 بدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام، ولتعرّف أبرز هذه المزايا، يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“.

أما نظام التشغيل فهو الفرق الأكثر أهمية بين الهاتفين؛ إذ يعمل سامسونغ Galaxy S24 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.1 من سامسونج، ويعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17. وقد وعدت سامسونج بسبع سنوات من تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية لهواتف غالاكسي S24.

يُعدّ نظام التشغيل أمرًا أساسيًا تجب مراعاته عند اختيار هاتف ذكي، فإذا كنت تستخدم أجهزة آبل وتُفضّل نظام iOS فسيكون هاتف آيفون 15 مناسبًا لك، أما إذا كنت ممن يفضلون نظام أندرويد فاختر هاتف سامسونغ.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر هاتف سامسونغ Galaxy S24 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256، أو 512 جيجابايت.

أما هاتف iPhone 15 فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف سامسونغ Galaxy S24 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

أما هاتف iPhone 15 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3349 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% عند شحن الهاتف سلكيًا لمدة قدرها نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.



الكاميرا:

هناك فرق كبير بين هاتفي Galaxy S24 و iPhone 15 فيما يتعلق بالكاميرا، فهاتف سامسونغ يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.



أما هاتف iPhone 15 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

تعمل الكاميرات بنحو ممتاز ومثير للإعجاب في كلا الهاتفين، وستحصل على صور واضحة وعالية الجودة يمكنك نشرها مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن الهاتف الذي تختاره.



السعر

هاتف سامسونغ Galaxy S24 متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، أما هاتف آيفون 15 فيُباع بسعر يبدأ من 3112 ريالًا سعوديًا.