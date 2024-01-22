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تكنولوجيا وعلوم
العلماء يُطورون أقطابا كهربائية لمراقبة عمل الأعصاب في الدماغ
Lebanon 24
22-01-2024
|
09:31
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طوّر علماء التكنولوجيا الحيوية الأميركيون نوعا جديدا من الأقطاب الكهربائية المرنة التي تسمح بمراقبة عمل 128 خلية عصبية تقع في أعماق الدماغ.
وستسمح هذه الأجهزة لعلماء الأعصاب بمراقبة عمل دماغ مرضى الصرع خارج المستشفيات.
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وقال الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو شادي دايي:" نحن نركز الآن على استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة أدمغة المرضى الذين يعانون من الصرع المقاوم للعلاج. وهدفنا النهائي هو جعل هذا التطور بحلول عام 2026 يسمح لنا بإجراء أرصاد لاسلكية لنشاط الخلايا العصبية في أدمغة المرضى داخل المستشفيات أولا، ثم في المنزل لفترة طويلة جدا". (روسيا اليوم)
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