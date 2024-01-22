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تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تستعيد الإتّصال بمروحية المريخ

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:23
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لمدة يومين، اعتقد علماء ناسا على الأرض أنهم فقدوا مروحية "إنجينويتي" المريخية إلى الأبد، لكنهم تمكنوا من إعادة الاتصال بها أمس، حسب ما أعلن مختبر الدفع النفاث "JPL".

وفقدت المروحية الروبوتية التي يبلغ طولها 1.6 قدم (نحو 49 سم)، والتي تشبه طائرة دون طيار، الاتصال بالمركبة الجوالة بيرسيفيرانس يوم السبت.
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وكشف مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا عبر منصة "إكس" أن العلماء يبحثون في المعلومات الجديدة لمعرفة سبب فقدان الاتصال المفاجئ أثناء رحلة المروحية الثانية والسبعين.

وكما أوضحت سلطات ناسا سابقا، فقد حققت مروحية إنجينويتي المريخية الارتفاع المحدد مسبقا وهو 40 قدما بدقة، ومع ذلك، حدث انقطاع في الاتصال مع المركبة الجوالة بيرسيفيرانس أثناء مرحلة الهبوط. (روسيا اليوم)
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