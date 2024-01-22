توقعات لـ ماسك بتطوير مليار روبوت شبيه بالبشر ولكن بهذا الشرط

توقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يكون هناك نحو مليار روبوت شبيه بالبشر على الأرض خلال عقدين من الزمن، ولكن بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة.

ووفقاً لشبكة فوكس نيوز الأميركية، فقد جاءت تصريحات ماسك رداً على توقعات كتبها ديفيد هولز، مؤسس مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي «Midjourney» في تغريدة على منصة إكس، بشأن انتشار الروبوتات في المستقبل، إذ قال: "يجب أن نتوقع وجود مليار روبوت شبيه بالبشر على كوكب الأرض في أربعينات القرن الحالي، و100 مليار روبوت (معظمها كائنات فضائية) في جميع أنحاء النظام الشمسي في ستينات القرن الحالي".

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وعبر ماسك عن تأييده لكلام هولز قائلاً إن هذا الأمر سيحدث، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة.







