Advertisement

متفرقات

روسيا تطلق درونات متطورة للتفجير الألغام المعادية

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1155624-638415617727881291.jpeg
Doc-P-1155624-638415617727881291.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تستخدم الدرونات لتفجير الألغام المعادية.
,قال أحد خبراء إزالة الألغام في الجيش الروسي: "الطريقة الفريدة التي نتبعها تعتمد على الدرونات لإيصال شحنة TNT متفجرة إلى اللغم، هذه الشحنة موصولة بفتيل خاص يعتمد طوله على المسافة التي يبعد فيها اللغم عن مشغّل الطائرة لصغيرة".
Advertisement
وأضاف الخبير: "عند إشعال الفتيل يكون لدينا 5 دقائق من الوقت تقريباً لإيصال الشحنة المتفجرة لموقع اللغم، إذا كان اللغم عادياً نرسل المتفجرات نحوه ونضعه عليه مباشرة أو بالقرب منه، وإذا كان من نوع الألغام غير التلامسية نرسل له شحنة أكبر بمقدار 4-5 مرات، ونضعها على مسافة متر منه تقريبا، وموجة الصدمة الناجمة عن انفجار الشحنة هي التي تفجّر اللغم".


المصدر: روسيا اليوم

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:37 | 2024-01-23
00:09 | 2024-01-23
14:48 | 2024-01-22
10:23 | 2024-01-22
09:31 | 2024-01-22
06:00 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24