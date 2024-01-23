الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن خاتم سامسونغ الذكي

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كشفت تسريبات أخيرة بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بخاتم سامسونغ الذكي "جالاكسي رينغ" بعد أن أكدت الشركة رسميًا عزمها إطلاقه مستقبلًا.وأفاد آفي جريمجارت، كبير المحللين التقنيين في شركة Techsponential، بأنه تمكن من تجربة الإصدار الأولي من خاتم سامسونج الذكي.ووفقًا للمنشور الذي نشره جريمجارت عبر حسابه في منصة ثردز، فإن الخاتم الذكي "جالاكسي رينغ" Galaxy Ring يتمتع بوزن خفيف جدًا وحجم مناسب، إذ سيأتي بقياسات متعددة تناسب كافة المستخدمين، كما سيتوفر بثلاثة خيارات مختلفة فيما يتعلق بالطلاء الخارجي.وأثنى جريمجارت على التصميم الهندسي للمنتج، مشيرًا إلى أنه سيكون متاحًا في الأسواق في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وأن سامسونغ لم تحدد بعدُ السعر النهائي له.وكانت سامسونغ قد قدمت إعلانًا تشويقيًا قصيرًا للخاتم المنتظر في نهاية حدث "Galaxy Unpacked" الأخير الذي أعلنت خلاله سلسلة هواتف جالاكسي S24 الجديدة، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)