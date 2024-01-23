18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن خاتم سامسونغ الذكي
Lebanon 24
23-01-2024
|
00:09
A-
A+
د
photos
0
A+
A-
كشفت تسريبات أخيرة بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بخاتم سامسونغ الذكي "جالاكسي رينغ" بعد أن أكدت الشركة رسميًا عزمها إطلاقه مستقبلًا.
وأفاد آفي جريمجارت، كبير المحللين التقنيين في شركة Techsponential، بأنه تمكن من تجربة الإصدار الأولي من خاتم سامسونج الذكي.
Advertisement
ووفقًا للمنشور الذي نشره جريمجارت عبر حسابه في منصة ثردز، فإن الخاتم الذكي "جالاكسي رينغ" Galaxy Ring يتمتع بوزن خفيف جدًا وحجم مناسب، إذ سيأتي بقياسات متعددة تناسب كافة المستخدمين، كما سيتوفر بثلاثة خيارات مختلفة فيما يتعلق بالطلاء الخارجي.
وأثنى جريمجارت على التصميم الهندسي للمنتج، مشيرًا إلى أنه سيكون متاحًا في الأسواق في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وأن سامسونغ لم تحدد بعدُ السعر النهائي له.
وكانت سامسونغ قد قدمت إعلانًا تشويقيًا قصيرًا للخاتم المنتظر في نهاية حدث "Galaxy Unpacked" الأخير الذي أعلنت خلاله سلسلة هواتف جالاكسي S24 الجديدة، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
Lebanon 24
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
07:39 | 2024-01-22
22/01/2024 07:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
04:30 | 2024-01-22
22/01/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. ممثلة لبنانية تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها في مكة (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. ممثلة لبنانية تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها في مكة (صور)
03:54 | 2024-01-22
22/01/2024 03:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين طلاب... تضارب بالأيدي وإطلاق نار
Lebanon 24
إشكال كبير بين طلاب... تضارب بالأيدي وإطلاق نار
05:46 | 2024-01-22
22/01/2024 05:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:13 | 2024-01-23
خبرٌ عاجل.. انتبهوا من الضغط على رابط هذا الخبر وإلا ستقع الكارثة!
00:37 | 2024-01-23
نظارة فيجين برو تواجه طلبًا قويًا من عملاء آبل
23:00 | 2024-01-22
روسيا تطلق درونات متطورة للتفجير الألغام المعادية
14:48 | 2024-01-22
توقعات لـ ماسك بتطوير مليار روبوت شبيه بالبشر ولكن بهذا الشرط
10:23 | 2024-01-22
"ناسا" تستعيد الإتّصال بمروحية المريخ
09:31 | 2024-01-22
العلماء يُطورون أقطابا كهربائية لمراقبة عمل الأعصاب في الدماغ
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 10:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 10:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 10:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24