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تكنولوجيا وعلوم
نظارة فيجين برو تواجه طلبًا قويًا من عملاء آبل
Lebanon 24
23-01-2024
|
00:37
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تواجه آبل طلبًا قويًا من عملائها لنظارة الواقع المختلط الجديدة "فيجين برو" منذ بدء إتاحتها للحجز الأولي في الولايات المتحدة قبل أيام.
وأفاد مينج تشي كو، المحلل المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية، بأن آبل استطاعت بيع كمية ضخمة من نظارة فيجين برو تتراوح بين 160 و 180 ألف وحدة، قبل أن تعلن عبر متجرها الرسمي نفاذ الكمية المتاحة مع مدة شحن تتراوح بين 5 و 7 أسابيع.
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ومع أن طلبات الحجز الأولي مرتفعة، تشير التوقعات إلى تراجع طلب النظارة بعد وصولها إلى العملاء الأوائل.
ومن الملاحظ أن أوقات الشحن المقدرة لم تتغير في اليومين التاليين لطرح النظارة للحجز الأولي، وهو ما لا يحدث عادةً لأجهزة آبل الأخرى مثل هواتف آيفون، إذ يستمر الطلب في النمو مع زيادة مدة الشحن تدريجيًا.
وعمومًا، يتوقع أن تتمكن آبل من بيع نحو 500 ألف وحدة من نظارة “"فيجين برو" خلال عام 2024 الجاري.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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