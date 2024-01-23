خبرٌ عاجل.. انتبهوا من الضغط على رابط هذا الخبر وإلا ستقع الكارثة!

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Lebanon 24
23-01-2024 | 01:13
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أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي "فيسبوك" بشأن عملية احتيال جديدة، تم صياغتها بعبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".

وتخدع عملية الاحتيال العاطفية هذه المستخدمين لتنزيل برامج ضارة، من خلال منشورات تعرض علامة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وتشير ضمنا إلى وفاة أحد الأحباء، إذ سيؤدي النقر فوق المنشور المرتبط إلى نقل المستخدمين إلى موقع اختراق مصمم لجمع معلوماتهم الشخصية.
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وقال ماريجوس بريديس، خبير الأمن السيبراني في NordVPN: "عندما تصادف منشورات غير متوقعة أو مثيرة للقلق، خاصة تلك المتعلقة بحالات الطوارئ الشخصية، خذ لحظة للتحقق من شرعيتها قبل النقر فوق أي روابط".

وتم تسليط الضوء على عبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل" لأول مرة من قبل باحث الأمن السيبراني بيتر أرنتز من Malwarebytes.

وكما أوضح أرنتز في منشور على مدونته، فإن عملية الاحتيال تتكون من منشور يحتوي على بعض الاختلافات في عبارة "لا أستطيع أن أصدق أنه رحل. سأفتقده كثيرا"، ورابط.

وإذا فتحت الرابط، فسيتم نقلك إلى منشور آخر على "فيسبوك" يعرض ما يبدو أنه مقال إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول حادث طريق مميت.

وسيحتوي هذا المنشور أيضا على نص مختلف قليلا عن النص الأصلي، حيث يقول: "لا أستطيع أن أصدق هذا، سأفتقده كثيرا".

ولكن على الرغم من أن هذا المنشور قد يبدو مشروعا للوهلة الأولى، إلا أنه في الواقع رابط مزيف لموقع ويب خبيث.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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