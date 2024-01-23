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تكنولوجيا وعلوم
ظهر في فيلم شهير.. قرش ميغالودون كان أصغر حجماً ممّا تصوّر العلماء سابقا
Lebanon 24
23-01-2024
|
04:02
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بيّنت دراسة نُشرت، الإثنين، وتناولت متحجرات لقرش ميغالودون الذي ظهر في فيلم "ذي ميغ" الشهير، أنّ هذا النوع من الأسماك كان ذا حجم أصغر، وإذ يُعتقد بأنّه انقرض قبل 3.6 ملايين سنة، ويراوح طوله بين 15 و20 متراً.
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وقد اعتُبر ميغالودون مماثلاً بالشكل للقرش الكبير الوحيد الموجود اليوم، وهو القرش الأبيض الكبير.
إلا أنّ الدراسة التي نُشرت في مجلة "باليونتولوجيا إليكترونيكا" المرموقة أشارت إلى أنّ حجم ميغالودون أقل مما كان يُعتقد، لافتةً إلى أنّه مماثل في الشكل لقرش ماكو.
وقال عالم الأحياء فيليب ستيرنز من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان: "أعاد فريقنا تناول سجل المتحجرات الخاص بهذا النوع واكتشف أن ميغالودون كان أصغر بكثير" مما كان يُعتقد.
وبالاستناد إلى الدراسة الجديدة، أشار الباحثون إلى أنّ للميغالودون سلوكاً محدداً جداً، إذ ما كان يتعيّن عليه الصيد بشكل كبير نظراً لأنه كان يتمتع بجهاز هضمي طويل جداً يتناسب مع حجمه الكبير.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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