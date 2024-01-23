Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ظهر في فيلم شهير.. قرش ميغالودون كان أصغر حجماً ممّا تصوّر العلماء سابقا

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1155781-638416047768782221.jpg
Doc-P-1155781-638416047768782221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بيّنت دراسة نُشرت، الإثنين، وتناولت متحجرات لقرش ميغالودون الذي ظهر في فيلم "ذي ميغ" الشهير، أنّ هذا النوع من الأسماك كان ذا حجم أصغر، وإذ يُعتقد بأنّه انقرض قبل 3.6 ملايين سنة، ويراوح طوله بين 15 و20 متراً.
Advertisement

وقد اعتُبر ميغالودون مماثلاً بالشكل للقرش الكبير الوحيد الموجود اليوم، وهو القرش الأبيض الكبير.

إلا أنّ الدراسة التي نُشرت في مجلة "باليونتولوجيا إليكترونيكا" المرموقة أشارت إلى أنّ حجم ميغالودون أقل مما كان يُعتقد، لافتةً إلى أنّه مماثل في الشكل لقرش ماكو.
 
وقال عالم الأحياء فيليب ستيرنز من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان: "أعاد فريقنا تناول سجل المتحجرات الخاص بهذا النوع واكتشف أن ميغالودون كان أصغر بكثير" مما كان يُعتقد.

وبالاستناد إلى الدراسة الجديدة، أشار الباحثون إلى أنّ للميغالودون سلوكاً محدداً جداً، إذ ما كان يتعيّن عليه الصيد بشكل كبير نظراً لأنه كان يتمتع بجهاز هضمي طويل جداً يتناسب مع حجمه الكبير.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:59 | 2024-01-23
03:45 | 2024-01-23
01:13 | 2024-01-23
00:37 | 2024-01-23
00:09 | 2024-01-23
23:00 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24