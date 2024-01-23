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تكنولوجيا وعلوم

كافيار تطلق هاتف Galaxy S24 Ultra المزخرف بالذهب

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:59
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قدمت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة والمتخصصة في أجهزة آبل وسامسونج الخاصة، مجموعة جديدة تسمى عصر التنين Era of Dragon لجهاز Galaxy S24 Ultra.

وتعد هذه المجموعة التي كشفت عنها الشركة عبر موقعها الإلكتروني بمنزلة تكريم لمكانة سامسونج في قطاع التكنولوجيا، التي تمثل رمزيًا على شكل تنين.
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ويعد Galaxy S24 Ultra Yong بمنزلة المنتج المتميز في مجموعة Era of Dragon، إذ إنه يجمع بسلاسة بين الفخامة والتكنولوجيا، ويتميز بهيكل من التيتانيوم مع طلاء PVD باللون الأسود، بطريقة تذكرنا بالساعات السويسرية الراقية، وذلك بسعر قدره 15 ألف دولار.

ويتميز المنتج بعناصره الزخرفية، إذ هناك نقش بارز ضخم للتنين الكوري مغطى بالذهب عيار 24 قيراطًا يرمز إلى قوة وهيبة سامسونج.

ويوجد أيضًا ساعة زوبعة CVR ELT3350A، وهي آلية تعبئة يدوية متطورة مرصعة بعدد 19 جوهرة. وتضيف الزوبعة عنصرًا من عناصر صناعة الساعات الراقية إلى الهاتف، وهي تكمل دورة واحدة في الدقيقة.(البوابة العربية للعلوم التقنية)
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