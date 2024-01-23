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تكنولوجيا وعلوم

لمضاعفة عمر بطارية هاتفك.. اتبع هذه النصائح من "آبل"

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:22
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منذ أن قدّم ستيف جوبز جهاز "آيفون" لأول مرة في عام 2007، تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير، لكن عمر البطارية لا يزال يمثل نقطة ضعف بعد مرور عقدين تقريبا. إذا، كيف يمكنك زيادة عمر بطارية هاتف "آيفون" في عام 2024؟.
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تقدم آبل نصيحتين لتعزيز عمر بطارية أجهزة iOS (بغض النظر عن النموذج الذي تستخدمه). وتقول إنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من جهازك، يجب على المستخدمين ضبط سطوع الشاشة واستخدام Wi-Fi بدلا من شبكة الهاتف حيثما أمكن ذلك.

تعتيم الشاشة

سيؤدي تعتيم شاشتك ولو قليلا إلى تقليل كمية الكهرباء التي تستخدمها، حيث يعد إبقاء الشاشة مضاءة أحد أكبر استنزافات بطارية هاتفك.

وتقول آبل: "قم بتعتيم الشاشة أو تشغيل السطوع التلقائي لإطالة عمر البطارية. لتعتيم الشاشة، افتح مركز التحكم واسحب شريط تمرير السطوع إلى الأسفل".

ويقوم السطوع التلقائي بضبط إضاءة شاشتك تلقائيا، ما يعني أن شاشتك لن تكون "مضاءة بشكل زائد" أبدا بالنسبة للبيئة التي تتواجد فيها. لتنشيطه، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تسهيلات العرض واضبط السطوع التلقائي على تشغيل.

ويقول خبراء التكنولوجيا إن تقليل سطوع الشاشة يمكن أن يكون له تأثير كبير على عمر البطارية، ما قد يؤدي إلى مضاعفة عمر البطارية.

Wi-Fi بدلا من الشبكة الخلوية للبيانات

يعد بقاء هاتفك على اتصال بشبكة Wi-Fi قريبة ومعروفة أقل تكلفة بكثير من البحث عن أفضل اتصال برج خلوي قريب.

وتنصح شركة آبل بأنه يجب على المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم متصلة بشبكة Wi-Fi حيثما أمكن ذلك لتوفير البطارية عند استهلاك البيانات. (روسيا اليوم)
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