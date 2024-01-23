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تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي للحواسب
Lebanon 24
23-01-2024
|
11:00
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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت تحضّر لإطلاق تحديث كبير لأنظمة "ويندوز"، سيحمل معه العديد من الميزات المهمة للحواسب.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن مايكروسوفت من المفترض أن تطلق تحديثا برمجيا كبيرا لأنظمة Windows 11 في شهر أيلول المقبل، سيحصل على الرمز"24H2"، وسيحمل لبرمجيات الحواسب تغييرات ملحوظة.
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وأشار موقع "Windows Central" إلى أن التحديث الجديد سيمنح مستخدمي الحواسب تجربة جديدة كليا، كونه سيركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن مايكروسوفت من المفترض أن تطرح في تموز القادم أيضا نسخا جديدة كليا من أنظمة "ويندوز" ستكون مثبتة في حواسب جديدة، وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core Ultra وAMD 8000 المتطورة، وهذه المعالجات ستتعامل مع وحدات NPU المخصصة للذكاء الاصطناعي.
وبحسب بعض الخبراء، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستحصل عليها الحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز"، ستساعد في ترشيد استهلاك الطاقة في الحواسب، كما ستسرع عمليات البحث عبر الإنترنت، وستحسن من جودة الصورة والصوت أثناء مكالمات الفيديو. (روسيا اليوم)
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