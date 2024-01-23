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تكنولوجيا وعلوم

تيك توك تسرح الموظفين لخفض التكاليف

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:08
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انضم TikTok إلى القائمة المتزايدة من شركات التكنولوجيا التي تنفذ عمليات تسريح العمال، مع تسريح حوالى 60 موظفًا فى محاولة لخفض التكاليف، وتأتى هذه الخطوة وسط تباطؤ اقتصادى أوسع نطاقًا فى صناعة التكنولوجيا، حيث قامت شركات عملاقة مثل غوغل وأمازون وميتا أيضًا بخفض الوظائف.

 
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وتفيد تقارير NPR أن منصة استضافة الفيديو القصيرة قد تخلت عن 100 موظف على الأقل في مواقع مختلفة، بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك وأوستن ولا يزال التأثير الدقيق لتسريح العمال على الإدارات المختلفة غير معروف.

 

وقال الموظفون في منصة مشاركة الفيديو إن TikTok تقوم بتقليص الوظائف لخفض نفقاتها، حسبما يكشف التقرير، وأكد المتحدث باسم الشركة أيضًا أنه تم فصل حوالي 60 عاملًا، معظمهم من قسم المبيعات والإعلان، بسبب خطة إعادة الهيكلة المنتظمة، بعد عمليات تسريح العمال، خطط TikTok أيضًا لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء.

 

مع وجود حوالي 7000 عامل في الولايات المتحدة، يعد TikTok من بين أفضل التطبيقات في البلاد، وتوظف شركتها الأم، شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance، أكثر من 150 ألف شخص حول العالم، ومع ذلك، وسط التباطؤ الاقتصادي والاضطرابات في صناعة التكنولوجيا، تواجه TikTok أيضًا صعوبات، وبالتالي تتجه نحو خفض قوتها العاملة وإعادة هيكلة عملياتها لتقليل التكاليف.

( اليوم السابع)
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