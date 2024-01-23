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تكنولوجيا وعلوم
إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون
Lebanon 24
23-01-2024
|
23:48
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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس إتاحة ميزة مفاتيح المرور في تطبيق هواتف آيفون من أجل تحسين أمان الحسابات في المنصة.
وقالت المنصة عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها في منشور: "نحن متحمسون اليوم لإطلاق مفاتيح المرور كخيار لتسجيل الدخول لمستخدمينا المقيمين في الولايات المتحدة على نظام iOS".
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ووفقًا للمنصة، سيكون دعم مفاتيح المرور متاحًا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تُتاح تلك الميزة على نطاق عالمي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت إكس عبر صفحة لها في مركز المساعدة الرسمي أنها تشجع المستخدمين على استخدام الميزة الجديدة؛ لأنها تتيح لهم تجربة تسجيل دخول سلسة، فعند إنهاء إعدادها، يمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور المنسية أو إعادة تعيينها.
وتوفر ميزة مفاتيح المرور مستوى أقوى من الأمان للحسابات؛ لأنها تُنشأ على نحو فريد في الجهاز، وهي أقل عرضة للتهديدات الأمنية مثل الهجمات الاحتيالية مقارنةً بكلمات المرور التقليدية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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