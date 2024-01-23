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تكنولوجيا وعلوم

المصممون ينتقمون من الذكاء الإصطناعي بـ"NightShade"

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:52
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لمساعدة المصممين والفنانين على حماية تصميماتهم من استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تمكن باحثون من الوصول إلى تطبيق NightShade، الذي سيقوم بالدور اللازم، إذ شهدت الأداة فور إطلاقها إقبالاً لم يكن يتوقعه المطورون، والذين أكدوا أن خوادم استضافة الأداة على شبكة جامعة شيكاغو تشهد بطئاً غير عادي، بسبب طلبات التثبيت المتزايدة من المستخدمين.
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وأفاد الموقع الإلكتروني للأداة، بأن فكرة NightShade تعتمد على إضافة بيانات رقمية لكل عنصر من عناصر التصميم، وتعمل على إصابة نماذج الذكاء الاصطناعي بحالة من التخبط، إذا حاولت التدريب على التصميمات، وإذا أدخل المستخدم أمراً إلى نماذج الذكاء لتصميم صورة، يظهر التصميم مخالفاً تماماً لما يقصده المستخدم.
 
وقال الباحثون الذين طوروا الأداة، وهي جزء من مشروع The Glaze Project البحثي، إن التعديل الرقمي الذي تجريه الأداة للتصميمات لا يُمكن التخلص منه والتحايل عليه بأي شكل، ويظل ثابتاً داخل تكوين التصميمات، حتى عند التقاط لقطة للشاشة، أو قص الصورة، أو إعادة تصميمها، أو التعديل في عناصرها.(الشرق)
 
المصدر: الشرق
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