Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أضخم عملية بتاريخ الإنترنت.. تسريب أكبر قاعدة بيانات في العالم

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1156076-638416784207496892.png
Doc-P-1156076-638416784207496892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف باحثون أمنيون تسريب 26 مليار سجل، يتضمن بيانات حساسة حول حسابات مستخدمي عدد كبير من الخدمات، والتطبيقات الرقمية، ومواقع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقطاع الأعمال، بما في ذلك كلمات مرور، وعناوين بريد إلكتروني، وبيانات شخصية.
Advertisement

ووفقا لما نشره موقع CyberNews، فإن التسريب الجديد يعد هو الأضخم في تاريخ الإنترنت، لأنه يقدم كماً كبيراً من البيانات المسربة، خلال تسريبات قديمة وجديدة، مما يجعله "أم التسريبات Mother of all Breaches"، كما أطلق عليه الباحثون مكتشفي بياناته.
 
وقال بوب دياتشينكو، باحث أمني ومؤسس موقع Security Discovery لأمن المعلومات، إن التسريب الجديد يُعتبر كنزاً لا يُقدر بثمن لأي مخترق، لأنه لا يقدم بيانات تسجيل الدخول، المتمثلة في أسماء المستخدمين، وعناوين بريد إلكتروني، وكلمات مرور، فحسب، وإنما يتضمن كماً ضخماً من البيانات الشخصية حول المستخدمين المُسربة بياناتهم، وبالتالي سيكون هذا التسريب، المُحرك الرئيسي لعدد كبير من هجمات انتحال الصفة، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الحسابات خلال الفترة المقبلة.

وتضمن التسريب 1.5 مليار سجل من بيانات مستخدمي خدمة QQ للتراسل الفوري الصينية المملوكة لشركة Tencent، إلى جانب 504 ملايين سجل بيانات لمستخدمي خدمة ويبو، و360 مليون سجل بيانات لمستخدمي شبكة "ماي سبيس" الاجتماعية، و281 مليون سجل بيانات لمستخدمي موقع "إكس"، إلى جانب 258 مليون سجل بيانات لمستخدمي خدمة "ديزر" الموسيقية، و251 مليون سجل بيانات لمستخدمي "لينكد إن".

وكذلك تسربت بيانات عدد من مستخدمي "أدوبي" في صورة 153 مليون سجل، وكذلك مستخدمي "كانفا" في صورة 143 مليون سجل.

وأشار الباحثون إلى أن التسريب تضمن سجلات لبيانات عدد من المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، والبرازيل، وألمانيا، والفلبين، وتركيا، وعدد من الدول الأخرى.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:57 | 2024-01-24
23:52 | 2024-01-23
23:48 | 2024-01-23
16:00 | 2024-01-23
12:08 | 2024-01-23
11:00 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24