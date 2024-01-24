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تكنولوجيا وعلوم
أضخم عملية بتاريخ الإنترنت.. تسريب أكبر قاعدة بيانات في العالم
Lebanon 24
24-01-2024
|
00:28
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اكتشف باحثون أمنيون تسريب 26 مليار سجل، يتضمن بيانات حساسة حول حسابات مستخدمي عدد كبير من الخدمات، والتطبيقات الرقمية، ومواقع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقطاع الأعمال، بما في ذلك كلمات مرور، وعناوين بريد إلكتروني، وبيانات شخصية.
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ووفقا لما نشره موقع CyberNews، فإن التسريب الجديد يعد هو الأضخم في تاريخ الإنترنت، لأنه يقدم كماً كبيراً من البيانات المسربة، خلال تسريبات قديمة وجديدة، مما يجعله "أم التسريبات Mother of all Breaches"، كما أطلق عليه الباحثون مكتشفي بياناته.
وقال بوب دياتشينكو، باحث أمني ومؤسس موقع Security Discovery لأمن المعلومات، إن التسريب الجديد يُعتبر كنزاً لا يُقدر بثمن لأي مخترق، لأنه لا يقدم بيانات تسجيل الدخول، المتمثلة في أسماء المستخدمين، وعناوين بريد إلكتروني، وكلمات مرور، فحسب، وإنما يتضمن كماً ضخماً من البيانات الشخصية حول المستخدمين المُسربة بياناتهم، وبالتالي سيكون هذا التسريب، المُحرك الرئيسي لعدد كبير من هجمات انتحال الصفة، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الحسابات خلال الفترة المقبلة.
وتضمن التسريب 1.5 مليار سجل من بيانات مستخدمي خدمة QQ للتراسل الفوري الصينية المملوكة لشركة Tencent، إلى جانب 504 ملايين سجل بيانات لمستخدمي خدمة ويبو، و360 مليون سجل بيانات لمستخدمي شبكة "ماي سبيس" الاجتماعية، و281 مليون سجل بيانات لمستخدمي موقع "إكس"، إلى جانب 258 مليون سجل بيانات لمستخدمي خدمة "ديزر" الموسيقية، و251 مليون سجل بيانات لمستخدمي "لينكد إن".
وكذلك تسربت بيانات عدد من مستخدمي "أدوبي" في صورة 153 مليون سجل، وكذلك مستخدمي "كانفا" في صورة 143 مليون سجل.
وأشار الباحثون إلى أن التسريب تضمن سجلات لبيانات عدد من المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، والبرازيل، وألمانيا، والفلبين، وتركيا، وعدد من الدول الأخرى.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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