Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطوة مهمة من غوغل تخصّ المعلنين.. أداة جديدة ستوفّر الكثير من الجهد

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1156085-638416801215108408.png
Doc-P-1156085-638416801215108408.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت غوغل أن النموذج اللغوي الكبير Gemini يعمل الآن على تعزيز التجربة التحادثية داخل نظام إعلاناتها الأساسي.

ويسهل هذا التحديث الجديد على المعلنين إنشاء حملات إعلانية عبر شبكة البحث وتوسيع نطاقها بسرعة.
Advertisement

وصممت غوغل التجربة التحادثية للمساعدة في إنشاء حملات عبر شبكة البحث من خلال أداة تعتمد على الدردشة.

وتستخدم الأداة عنوان موقعك من أجل إنشاء حملات عبر شبكة البحث عن طريق إنشاء محتوى إعلان ذي صلة، ويشمل ذلك الأصول والكلمات الرئيسية.

وتقترح الأداة صورًا مصممة خصوصًا لحملتك باستخدام الذكاء الاصطناعي والصور من موقعك.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:28 | 2024-01-24
23:52 | 2024-01-23
23:48 | 2024-01-23
16:00 | 2024-01-23
12:08 | 2024-01-23
11:00 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24