خطوة مهمة من غوغل تخصّ المعلنين.. أداة جديدة ستوفّر الكثير من الجهد

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أعلنت غوغل أن النموذج اللغوي الكبير Gemini يعمل الآن على تعزيز التجربة التحادثية داخل نظام إعلاناتها الأساسي.ويسهل هذا التحديث الجديد على المعلنين إنشاء حملات إعلانية عبر شبكة البحث وتوسيع نطاقها بسرعة.وصممت غوغل التجربة التحادثية للمساعدة في إنشاء حملات عبر شبكة البحث من خلال أداة تعتمد على الدردشة.وتستخدم الأداة عنوان موقعك من أجل إنشاء حملات عبر شبكة البحث عن طريق إنشاء محتوى إعلان ذي صلة، ويشمل ذلك الأصول والكلمات الرئيسية.وتقترح الأداة صورًا مصممة خصوصًا لحملتك باستخدام الذكاء الاصطناعي والصور من موقعك.(البوابة العربية للأخبار التقنية)