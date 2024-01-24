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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Realme Note 50 الجديد.. إليك المواصفات والسعر

Lebanon 24
24-01-2024 | 04:48
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كشفت شركة ريلمي قبل عدّة أيام عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، الذي يُعدّ أول هاتف للشركة من سلسلة Note، وهو أرخص هاتف تنتجه الشركة، فهو يُباع بسعر يقل عن 100 دولار، ويُعدّ مناسبًا لذوي الدخل المحدود، إذ سيصل هذا الهاتف إلى الأسواق العالمية في نهاية شهر كانون الثاني الجاري.
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يأتي هاتف Realme Note 50 في هيكل يضم جهة خلفية مصنوعة من البلاستك، والجهة الأمامية من الزجاج والإطار مصنوع من البلاستك أيضًا. ويمتاز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 186 جرامًا، وهو غير سميك؛ إذ يبلغ سُمكه 8 ملم.

ويدعم هاتف Realme Note 50 مقاومة رذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، وهذا يعني أنه لا يتحمل الغمر في الماء، ولا التعرّض للأتربة، لكن يتحمل القليل من الغبار ورذاذ الماء. ويتوفر هذا الهاتف بلونين فقط، هما: الأزرق (Sky Blue)، والأسود (Midnight Black).
 
يضم الهاتف، فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية تسمح لك بإضافة بطاقة ذاكرة إلى الهاتف لزيادة سعة التخزين، كما يتضمن منفذًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي.
 
أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 6.74 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1600 × 720 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 560 شمعة في المتر المربع، وتدعم الشاشة معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.
 
ويعمل هاتف Realme Note 50 بمعالج (Unisoc Tiger T612) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 1.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI T.
 
ويضم هاتف Realme Note 50 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.(البوابة العربية للعلوم التقنية)
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