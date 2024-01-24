خطوة لافتة من "ميتا" تجاه المراهقين

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في وقت تحاول فيه شركة "ميتا" تشجيع مستخدمي "إنستغرام" الأصغر سنًّا على ترك هواتفهم جانبا بهدف الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل، وجدت الشركة حلاً، وأعلنت أنها اتخذت إجراء جديدا لحماية مستخدميها من الأطفال المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، حيث أطلقت دفعة تحذيرات ليلية جديدة على شكل تنبيهات بعد مرور أكثر من 10 دقائق على قضائهم الوقت بالتمرير عبر أقسام "إنستغرام"، مثل Reels، أو أقسام الرسائل المباشرة في وقت متأخر من الليل.وبذلك، يمكن للمستخدمين المراهقين أن يتوقعوا رؤية التنبيهات الليلية بعد الساعة 10 مساءً، حيث ستظهر لقطة شاشة سوداء تسأل "هل حان الوقت للاستراحة؟ لقد تأخر الوقت.. فكر في إغلاق إنستغرام طوال الليل".كما لا يمكن للمراهقين تعطيل هذه الميزة، إلا أنه يمكنهم ببساطة تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق حتى الساعات الأولى من الصباح. (العربية)