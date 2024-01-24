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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة في "تليغرام"... ما هي؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:41
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أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق، حمل معه ميزات جديدة للمستخدمين.

ومع التحديث الجديد بات بإمكان مستخدمي "تليغرام" معرفة الوقت المحدد الذي تمت فيه قراءة رسائلهم المرسلة في الدردشات الشخصية.
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ويمكن تفعيل الميزة الجديدة أو تعطيلها من خلال "إعدادات الخصوصية" في التطبيق، وفي حال تعطيلها سيظهر للمستخدم أن رسالته التي أرسلها لشخص ما قد تمت قراءتها من خلال العلامات الخاصة، ولكنه لن يتمكن من معرفة وقت قراءة الرسالة.

ولا تتعلق هذ الميزة بمستخدمي اشتراكات Premium في "تليغرام"، فالمستفيدون من هذه الخدمات، والذين أخفوا "وقت قراءة الرسائل" بالنسبة للآخرين، يمكنهم رؤية أحدث أنشطة المستخدمين الذين لم يقوموا بتعطيل هذا الخيار.

وحمل التحديث الجديد لمستخدمي اشتراكات Premium في "تليغرام" أيضا ميزة جديدة، يمكن من خلالها حظر الرسائل من أي شخص لا يستخدم هذا النوع من الاشتراكات في التطبيق. (روسيا اليوم)
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